Atlético perde para time misto do Flamengo na Ilha do Urubu

Enfrentando o time misto do Flamengo, o Atlético começou a sequência de dois jogos consecutivos como visitante no Brasileirão perdendo. O Dragão criou poucas chances de gol e foi punido ao ser derrotado por 2 a 0 - os gols da partida foram marcados pela joia Vinícius Júnior.

O Dragão se mantém na última colocação do campeonato, com 15 pontos. A distância para o Vitória, 19º colocado, agora é de seis pontos - a equipe baiana venceu (1-0) e quebrou com a invencibilidade de 34 jogos do Corinthians. O São Paulo, primeiro time fora da zona de rebaixamento (Z4), tem 22 pontos, mas pode chegar aos 25 se vencer o Avaí, fora de casa.

Já o Flamengo, com 32 pontos em 21 jogos, sobe para a 5ª colocação. O time carioca, no entanto, pode perder duas posições no complemento da rodada (Sport e Atlético/PR)

O Atlético retorna a campo no próximo sábado (26), às 19 horas. O Dragão campineiro visita o líder do Campeonato Brasileiro, Corinthians, na Arena Corinthians. O Flamengo, por sua vez, joga novamente no Luso-Brasileiro contra o Atlético, só que o paranense. O duelo será realizado no domingo (27), às 16 horas.

1º tempo

A primeira etapa do quarto encontro entre Flamengo e Atlético na temporada ficou marcado pela busca ofensiva das duas equipes e melhor efetividade defensiva do Dragão. A equipe carioca, que não vencia há quatro partidas no Brasileirão, criou mais chances de gols e fez o goleiro Felipe trabalhar de forma mais efetiva.

Os donos da casa, no entanto, somaram diversos impedimentos - principalmente da dupla Vinícius Junior e Lucas Paquetá - e finalizações fracas a meta do Atlético. Na bola parada, Éverton Ribeiro levou perigo, mas não passou pelo arqueiro do rubro-negro goiano.

As melhores oportunidades do Atlético saíram em rápidos contra-ataques. Walter teve a melhor chance, já no final da etapa inicial. Aos 39 minutos, o camisa 18 aproveitou sobra da defesa do Flamengo e bateu de três dedos. O arremate, com endereço certo, foi desviado pelo goleiro Diego Alves, que fez linda defesa.

2º tempo

Precisando do resultado positivo, os clubes rubro-negros começaram a etapa decisiva on-fire. Logo aos 2 minutos, Willian Arão recebeu cruzamento de Pará e mandou na trave do goleiro Felipe. A resposta do rubro-negro goiano chegou com o volante Igor, que arriscou de longe, aos 4 minutos, e obrigou bela defesa do goleiro Diego Alves.

Os ímpetos ofensivos das equipes continuaram e não demorou muito para o zero sair do placar. Melhor para o Flamengo. Aos 10 minutos, Márcio Araújo lançou o jovem Vinícius Júnior em profundidade, o camisa 20 adiantou e bateu de canhota entre o goleiro Felipe e a trave direita, para morrer no fundo das redes do arqueiro atleticano.

À noite foi mesmo da promessa rubro-negra, que foi contratada pelo Real Madrid. Em mais duas oportunidades, Vinícius Júnior teve a oportunidade de ampliar o marcador. A bola, no entanto, parou nas mãos do goleiro Felipe e acabou saindo pela linha de fundo.



Mas não foi só. Aos 29 minutos, Lucas Paquetá desviou cruzamento e a bola encontrou Vinícius Júnior livre. O atacante ficou cara a cara com Felipe, driblou o goleiro e finalizou livre para o fundo das redes do Dragão: 2x0, Flamengo e placar final.

FICHA TÉCNICA

21ª rodada - Série A

Jogo: Flamengo 2x0 Atlético/GO

Local: Estádio Luso Brasileiro (Ilha do Urubu, Rio de Janeiro)

Árbitro: Rodolpho Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo dos Santos (ambos do PR)

Quarto árbitro: Rafael Trombeta (PR)

Árbitro Assistente Adicional 1: Paulo Roberto Alves (PR)

Árbitro Assistente Adicional 2: Fabio Filipus (PR)

FLAMENGO: Diego Alves; Rhodolfo, Réver, Pará e Rafael Vaz (Renê - Rodinei); Márcio Araújo, Willian Arão e Everton Ribeiro; Vinícius Jr., Geuvânio (Diego) e Lucas Paquetá. Técnico: Reinaldo Rueda

ATLÉTICO/GO: Felipe; Gilvan, William Alves, Jonathan (André Castro) e Bruno Pacheco; Paulinho, Igor, Jorginho, Andrigo (Breno Lopes) e Diego Rosa (Luiz Fernando); Walter. Técnico: João Paulo Sanches

Gols: Vinícius Júnior, aos 10’ e 29’ do 2º tempo (Flamengo)

Cartões Amarelos: Vinícius Jr., Márcio Araújo (Flamengo), Igor, Andrigo, Jonathan (Atlético)

Público pagante: 5.969

Público total: 7.082

Renda: R$ 319.740,00