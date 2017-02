Atlético perde chances, mas vence 2º jogo no Goianão

Repetindo o placar que insiste em não sair da sua trajetória, até agora, nesta temporada, o Atlético venceu o Crac, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Olímpico. Destaque para o gol do meia Jorginho, que está se especializando em marcar gols na reformada praça esportiva, no centro de Goiânia. Jorginho, desde o ano passado, já fez 4 gols no Olímpico. Na vitória desta noite, recebeu passe açucarado de Junior Viçosa, aos 42 minutos do primeiro tempo. Até se enrolou com a bola, mas conseguiu dominá-la e tocar para as redes. Com outro triunfo, o Dragão chega a 6 pontos – venceu duas vezes por 1 a 0 e, nos clássicos, perdeu duas também por 1 a 0.

Na partida em que esperava bom público, o Dragão teve de se contentar em jogar só para 737 pagantes – 1.201 pessoas estavam no jogo. O time rubro-negro poderia até fazer um placar maior, mas os jogadores desperdiçaram muitas chances. Quando o Crac teve o volante Guaraci expulso, no primeiro tempo, o jogo ficou mais fácil para os atleticanos. Porém, faltaram fome de gol, pontaria e objetividade. No lance inusitado do jogo, Guaraci agrediu o colega de time, o lateral Jorginho, dando-lhe um tapa. Foi punido e puniu o Leão do Sul, que só empatou até agora no Estadual – sãol 3 empates.

FICHA TÉCNICA

Atlético 1

Klever; Daniel Borges, Bonfim, Roger Carvalho e Bruno Pacheco (Alípio); Betinho (Edson Júnior) e Silva; Jorginho (Luiz Fernando), Wanderson e Willians; Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo

Crac 0

Bruno Colaço; Jorginho, Martinez, Rafael Morisco e Jean; Francesco, Zé Neto (Marielson), Guaraci e Robertinho; Nino Guerreiro (Marcelo Maciel) e Frontini (Gilberto). Técnico: Lucho Nizzo

Local: Estádio Olímpico.

Árbitro: Bruno Rezende.

Assistentes: Cristhian Passos e Hugo Corrêa.

Público: 737 pagantes.

Renda: R$ 15.220,00

Gol: Jorginho aos 42 minutos do 1º tempo.

Expulsão: Guaraci (1º tempo)