Atlético pega líder e se inspira no Vitória

No último sábado, fora de casa, o Atlético perdeu do Flamengo, por 2 a 0, no Rio. No próximo sábado, ainda como visitante, o Dragão terá outro adversário difícil - o Corinthians, líder do Brasileirão e que, também no sábado, perdeu a invencibilidade da Série A, no Itaquerão. O algoz corintiano foi o Vitória, concorrente do Atlético na parte inferior da tabela, na brig...