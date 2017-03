Atlético muda time e prepara estreante

A semana do Atlético teve intensidade por causa da contratação de Walter, que treina no clube desde quarta-feira e será preparado à Série A. Ele não pode jogar no Goianão, mas outro jogador está pronto para atuar neste domingo (19), em Catalão, no Estádio Genervino da Fonseca, às 16 horas.

O Atlético visita o Crac com a possibilidade de estreia, durante o jogo, do zagueiro e volante João Filipe, de 28 anos, 1,90m e muita força física, além da estatura, que poderão ser usadas para conter os zagueiros do Crac, Rafael Morisco (1,82m) e Sílvio (1,89m), fortes no jogo aéreo.

Outra possibilidade amplia a chance de João Filipe entrar durante a partida - a chuva, em Catalão, que encharcaria o gramado do Genervino da Fonseca e faria com que houvesse mais contato físico e força dos dois times.

“Você viu que, no final do treino, a gente treinou outra situação, pensando nisso, com entrada do João Filipe. O time ficaria mais forte, ganharia mais na bola aérea ofensiva e defensiva, ficaria mais composto”, explicou o técnico Marcelo Cabo.

Segundo ele, João Filipe é “jogador experiente, vai acrescentar muito, está trabalhando firme e deu resposta nos treinos.” Assim, João Filipe pode estrear para ganhar ritmo - foi contratado à Série A, após passagem pelo Avaí, ano passado. João Filipe é volante e zagueiro. Se preciso, pode ser deslocado à lateral direita. Polivalente, foi regularizado na quinta-feira. Durante cerca de um mês, fez trabalho especial de recuperação física.

Se ele é possibilidade para decorrer do jogo, Cabo fará outras mudanças, por causa de suspensões e critérios técnicos. A defesa será toda mudada. Entram os zagueiros Bonfim (após suspensão) e Ricardo Silva (volta após lesão no joelho). Jonathan herda a lateral direita na vaga de Daniel Borges. Suspenso, Betinho será substituído pelo volante Silva, enquanto Luiz Fernando, depois do 3º amarelo, cede vaga para Willians. No ataque, outra novidade - João Pedro, oriundo da base e com 18 anos, assume o lugar do suspenso Júnior Viçosa.