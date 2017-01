Atlético-MG anuncia acerto com Elias no Twitter e cumpre promessa à torcida

O volante Elias reforçará o Atlético-MG em 2017. A informação foi divulgada no final da tarde desta sexta-feira (27) pelo presidente do clube, Daniel Nepomuceno, em sua conta no Twitter.

Enfim, oficial! Elias é nosso! — Daniel Nepomuceno (@dan_nepomuceno) 27 de janeiro de 2017

O próprio clube também deu destaque à contratação nas redes sociais. Em sua conta no Twitter, o Atlético-MG divulgou uma imagem da carteirinha de sócio-torcedor do volante.



A contratação de um volante 'top' era uma promessa da diretoria alvinegra. Aos 31 anos, Elias chega para ser mais um dos grandes nomes que já fazem parte do elenco atleticano. O volante estava no Sporting, de Portugal, desde que deixou o Corinthians, em agosto de 2016.

Elias foi o alvo traçado pela diretoria do Atlético e pelo técnico Roger Machado. Um volante com poder de marcação e com muita capacidade para sair para o jogo. Alguém capaz de exercer uma função que o treinador atleticano conseguiu fazer na época de Grêmio, com Wallace e Maicon. O mandatário alvinegro esteve em Lisboa, acompanhado do empresário Giuliano Bertolucci, que teve participação importante na transação.

Curiosamente, Elias não está em Portugal. O volante foi liberado nos últimos dias para acompanhar o nascimento de seu filho, em São Paulo.

No entanto, os detalhes da negociação ainda não foram divulgados pelo Atlético, como tempo de contrato e valores pagos ao clube português.

Como o Sporting é comandado por uma SAD (Sociedade Anônima Desportiva), a direção lusa é obrigada a revelar todos os valores que envolvem qualquer transação feita pelo clube. Estima-se que o Atlético teve de gastar cerca de 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 8,5 milhões) para contratar Elias. De acordo com a imprensa portuguesa, o valor pode ficar ainda maior em caso de conquistas da Copa Libertadores ou Campeonato Brasileiro. Caso seja campeão, o Atlético teria de pagar mais 600 mil euros por cada grande conquista.

Com Elias o Atlético repõe um dos volantes que deixaram a Cidade do Galo no final de 2016. Titulares em boa parte da última temporada, Júnior Urso e Leandro Donizete não seguem no Atlético, por diferentes motivos. Urso estava emprestado ao Atlético e retornou ao futebol chinês, enquanto Donizete não renovou contrato e optou por assinar com o Santos.

Mesmo com o acerto com Elias, o Atlético segue em busca de mais um jogador para a posição. Os nomes de Claudio Baeza, do Colo-Colo, do Chile, e de Bruno Paulista, também do Sporting, seguem na mira da diretoria atleticana. Baeza fica sem vínculo com a equipe chilena em junho e já pode assinar um pré-contrato. O Atlético negocia para ter o volante imediatamente, para que ele possa ser inscrito na Libertadores. Para julho, a diretoria alvinegra já acertou com Roger Bernardo, do Ingolstadt, da Alemanha. Já Bruno Paulista, está fora dos planos do técnico Jorge Jesus e pode chegar por empréstimo até o fim da temporada.