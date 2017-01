Atlético mantém rotina do clube mesmo sem Marcelo Cabo

Com a permanência de Marcelo Cabo indefinida, após o episódio de desaparecimento de quase dois dias do treinador, o Atlético segue sua rotina com o elenco, que treina comandado pelos auxiliares João Paulo Sanches e Rodolfo Oliveira e pelo preparador físico Jorge soter no centro de treinamento do Setor Urias Magalhães.

João Paulo Sanches é auxiliar da comissão técnica permanente do Atlético. Já Rodolfo Oliveira é ligado ao técnico Marcelo Cabo e foi trazido para o clube pelo treinador carioca, em maio de 2016. Jorge Soter é preparador físico do clube.

O diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista, aguarda Marcelo Cabo para uma conversa antes de tomar a decisão sobre a permanência do treinador.