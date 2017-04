Atlético libera 10 e traz volante de SP

O Atlético, após a eliminação na semifinal do Estadual, faz reformulação do elenco. Nos últimos dias, o clube está acertando a saída de jogadores que não corresponderam no Estadual e que não mais estão nos planos para a disputa da Copa do Brasil e da Série A do Brasileiro. É certo que dez jogadores não mais interessam e já estão acertando a rescisão de contrato. Alg...