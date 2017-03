Atlético inicia venda de ingressos para duelo contra a Aparecidense

A semana decisiva do Atlético começou nesta segunda-feira (27) com a venda de ingressos para o confronto contra a Aparecidense. O duelo entre os líderes do Grupo B será realizado na próxima quarta-feira (29), às 19h30, no Estádio Olímpico.

Os bilhetes para o confronto custam R$ 30. Além de estudantes e idosos, o benefício da meia-entrada (R$ 15) é garantido para o torcedor que apresentar, no ato da compra, um bilhete da Timemania tendo apostado no Atlético como time do coração - serão aceitas apostas realizadas entre os dias 22 e 29 de março de 2017.

Jogo: Atlético x Aparecidense

Data: 29 de março de 2017

Local: Estádio Olímpico

Horário: 19h30

Ingressos

Cadeira: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)



Pontos de venda:

Centro de Treinamento do ACG



Segunda-feira: 14h às 18h

Terça-feira: 9h às 18h

Quarta-feira: 9h às 17h

Estádio Olímpico:

Quarta-feira: a partir das 17h