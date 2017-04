Atlético Goianiense enfrenta Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil; decisão de vaga será em Goiânia

Em sua estreia na Copa do Brasil, o Atlético pegará o Flamengo pelas oitavas de final da competição, fase em que o time goiano entra diretamente por ter sido campeão da Série B do Brasileiro do ano passado. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteio nesta quinta-feira (20) os duelos.

O Dragão decidirá a vaga nas quartas de final em casa. O primeiro jogo será no Rio e o segundo, em Goiânia. A tabela ainda não foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol, mas há seis datas previstas para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Os confrontos das oitavas são:

Atlético-PR x Santa Cruz

Grêmio x Fluminense

Flamengo x Atlético-GO

Palmeiras x Internacional

Botafogo x Sport

Santos x Paysandu

Chapecoense x Cruzeiro

Atlético-MG x Paraná

A atual fase da Copa do Brasil recebe os brasileiros que estão na Libertadores (Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético, Grêmio, Botafogo, Atlético-PR e Chapecoense) e os campeões da Série B (Atlético), Copa do Nordeste (Santa Cruz) e Copa Verde (Paysandu). Paraná, Cruzeiro, Sport, Fluminense e Internacional restaram das 80 equipes que iniciaram a 1ª fase da competição.

No sorteio, os times foram divididos em dois potes. Em um deles (A), ficaram os clubes que disputam a Libertadores. Os demais ficaram no Pote B.

A melhor campanha do Atlético na Copa do Brasil foi em 2010, quando chegou à semifinal e foi eliminado pelo Vitória.

GOIANOS

O Atlético é o único goiano na competição. Os outros times do Estado na Copa do Brasil foram Anápolis, Goiás e Vila Nova.

O Anápolis caiu na 1ª fase após um empate sem gols com o Bragantino, que tinha a vantagem do empate fora de casa. O Vila Nova empatou fora, por 1 a 1, com o Fast, avançou à 2ª fase, mas caiu diante do Vasco, pois perdeu o jogo em Goiânia por 2 a 1. Neste ano, as duas primeiras fases foram disputadas em jogo único.

O Goiás avançou à 4ª fase. Depois de despachar Itabiana (vitória fora por 4 a 2) e Boa (vitória nos pênaltis) nas duas primeiras fases, passou pelo Cuiabá na 3ª fase com vitória em casa por 4 a 0 e empate fora por 1 a 1. No confronto contra o Fluminense por uma vaga nas oitavas de final, chegou a vencer o jogo de ida por 2 a 1, em Goiânia, mas sofreu a virada nesta quarta-feira (19) ao ser goleado por 3 a 0 pelo tricolor no Maracanã.