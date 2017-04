Atlético garante que não facilita duelo com Goianésia

Último classificado à semifinal do Estadual, após empate de 1 a 1 com o Anápolis, o Atlético fará domingo última partida da 1ª fase diante do Goianésia, no Estádio Olímpico. O futuro do Dragão, na semi, e de equipes do interior, indiretamente, vai estar em jogo na rodada.Para evitar mais combinações, em termos numéricos, bastará ao Dragão vencer o Goianésia e rebaixar ...