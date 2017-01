Atlético faz último teste antes do Goianão

O Atlético iniciou pré-temporada em 3 de janeiro. Hoje, o Dragão encerrará a terceira semana de preparação no amistoso contra a Aparecidense, às 16h30, no Estádio Anníbal Batista, em Aparecida de Goiânia. Será o último teste antes de estrear no Goianão, dia 28, contra o Vila Nova.Além de servir como teste para o novo time atleticano, o jogo amistoso terá outro caráter...