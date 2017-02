Atlético estreia fora de casa no Brasileirão Série A 2017

O Atlético, atual campeão brasileiro da segunda divisão, divulgou nesta segunda-feira (20), em suas redes sociais, quem serão seus três primeiros adversários no retorno à elite do futebol nacional em 2017. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou, em reunião, a tabela da competição e deverá oficializá-la nesta terça-feira (21).

A equipe rubro-negra, única representante de Goiás na Série A do Brasileirão deste ano, estreará fora de casa contra o Coritiba, no Couto Pereira, na capital paranaense.

O Atlético estreia no Brasileirão 2017 diante do Coritiba, fora de casa. Alô @Coritiba, tô chegando!!! pic.twitter.com/XA7CgYB8du — Atlético Goianiense (@ACGOficial) 20 de fevereiro de 2017

Seus dois primeiros jogos em casa deverão levar bom público ao estádio. Na segunda rodada, o time do técnico Marcelo Cabo encara o Flamengo e, na sequência, o Corinthians, os dois clubes com maiores torcidas do País.

Nas segunda e terceira rodadas enfrentamos @Flamengo e @Corinthians dentro da nossa casa. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — Atlético Goianiense (@ACGOficial) 20 de fevereiro de 2017

A última vez em que o Dragão disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro foi em 2012, quando foi rebaixado na penúltima posição entre os 20 clubes participantes. Naquele ano, o Atlético também estreou fora de casa e empatou sem gols com o Cruzeiro, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

Confira as prováveis datas e a ordem de confrontos do Atlético no primeiro turno do Brasileirão Série A (no segundo turno, o mando é invertido):