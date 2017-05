Atlético escolhe Cariacica (ES) para enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil

O Atlético mandará seu jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, no dia 24 de maio, em Cariacica (ES), no Estádio Kléber Andrade. O local, que fica na região metropolitana de Vitória, é a escolha do Dragão, que venderá o mando de campo a uma empresa operadora de jogos.

O clube confirmou a informação, mas diz que ainda negocia os detalhes da venda, que ainda não está totalmente fechada. O Atlético acredita que dois jogos em cinco dias contra a mesma equipe em Goiânia é algo excessivo. O Dragão também jogará contra o Flamengo no dia 20, no Serra Dourada.

A venda de mando de campo foi proibida na Série A do Campeonato Brasileiro em acordo entre os clubes feito em fevereiro, no congresso técnico da competição. A rigor, ficou determinado que o mandante não pode atuar fora de seu Estado. "O mando de campo das partidas será necessariamente exercido no limite da jurisdição da Federação a que pertença o clube mandante, não sendo permitido atuar como mandante fora do seu estado", é o que diz o regulamento do Brasileiro.

O jogo de ida entre Flamengo e Atlético é na próxima quarta-feira (10), no Rio, na arena da Ilha do Governador. A partida será a estreia do Dragão na Copa do Brasil, já que, por ter sido campeão da Série B de 2016, o clube entrou diretamente nas oitavas de final. O adversário foi escolhido por sorteio. O Flamengo também entra direto nesta fase porque é um dos brasileiros na Libertadores.

O Dragão já atuou em Cariacica, contra o Vasco, no ano passado. Na ocasião, a partida era válida pela 8ª rodada da Segundona e teve também o mando de campo vendido pelo Dragão. O jogo foi em junho e Vasco e Atlético eram líder e vice-líder, respectivamente, da competição.