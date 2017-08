Atlético enfrenta o Flu em jogo de emoção para os pais no Maracanã

Fluminense, do enlutado técnico Abel Braga, e Atlético, com o jovem João Paulo Sanches, duelam em jogo válido pela última rodada do 1º turno

Cristiano Borges

João Paulo Sanches, técnico do Atlético, se derrete por filha recém-nascida e se emociona com drama de adversário