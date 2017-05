Atlético encaminha empréstimo de meia do Internacional

O Atlético começou o mês de maio buscando mais uma novidade para o elenco que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, a direção do clube rubro-negro confirmou que negocia junto ao Internacional o empréstimo do meia Andrigo, que não tem recebido oportunidades pelo técnico Zago, do Inter.



“É um jogador que nos interessa. Estamos conversando, mas faltam alguns detalhes”, disse o diretor de futebol e vice presidente do Atlético, Adson Batista, que se referiu a liberação oficial do clube gaúcho antes de anunciar o acerto. O imbróglio deve ser resolvido após a participação do Internacional no Campeonato Gaúcho, o clube disputa a final contra o Novo Hamburgo.



Caso concretizada, a contratação de Andrigo, de 22 anos, será a oitava do Dragão para o Brasileirão. Antes de Andrigo, o lateral Eduardo, os volantes Igor, Marcão e André Castro e os atacantes Walter, Walterson e Everaldo foram contratados pelo Atlético. As partes negociam que o empréstimo seja realizado até o final desta temporada - com o Inter, Andrigo possui contrato até o final de 2019.



Revelado na base do clube colorado, Andrigo ganhou destaque no Internacional em 2016 quando atuou em 31 jogos. Neste ano, o meia jogou em seis oportunidades e marcou um gol. O jogador, no entanto, não participa de uma partida completa desde o começo de fevereiro, quando jogou na vitória de 2 a 1 do Internacional sobre o Brasil de Pelotas pela Primeira Liga.