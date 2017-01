Atlético e Vila Nova, que ganharam títulos nacionais nos últimos 2 anos, abrem o Estadual

A temporada do futebol goiano começa hoje, às 16h30, com o clássico entre o Atlético e Vila Nova, no Estádio Serra Dourada. A partida marcará o reencontro de dois campeões, em nível nacional, nos dois últimos anos. Ambos tiveram títulos relevantes, mesmo que não fossem a elite (Série A) ou Copa do Brasil. Mandante, o Dragão ganhou ano passado o mais expressivo títu...