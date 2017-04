Atlético de Madrid acaba com "conto de fadas" do Leicester e avança à semi da Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid encerrou o sonho do Leicester na Liga dos Campeões, nesta terça-feira (18), ao segurar empate em 1 a 1 na Inglaterra e avançar à semifinal. Saúl abriu o placar para os espanhóis ainda no primeiro tempo e Vardy deixou tudo igual para o time da casa. Na partida de ida, a equipe madrilenha venceu o rival por 1 a 0.

O Leicester deu início ao seu "conto de fadas" na temporada passada, quando surpreendentemente levou o título do Campeonato Inglês. Classificado à Liga pela primeira vez na história, dava sinais de que podia repetir o "milagre" no cenário continental, mas a campanha terminou com a derrota por 2 a 1 no placar agregado.

O torneio terá nesta quarta-feira (19) as decisões dos confrontos entre Barcelona e Juventus, na Espanha, e Monaco e Borussia Dortmund, na França. Os italianos e os franceses têm vantagens.