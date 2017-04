Atlético contrata versátil lateral para Série A do Brasileirão

Enquanto o elenco do Atlético se prepara para o duelo do próximo domingo (9), contra o Goianésia, às 16 horas, no Olímpico. A diretoria atleticana busca reforços visando a disputa da elite do futebol nacional. Depois de anunciar a contratação do atacante Walter e confirmar a chegada do meia Igor Henrique, o Dragão fechou com o lateral Eduardo, que atuou pelo São Bernardo no Campeonato Paulista.

Versátil por atuar dos dois lados do campo, Eduardo, de 27 anos, realizou exames clínicos na manhã desta quinta-feira (6), antes de assinar seu vínculo com a equipe rubro-negra. Assim como Igor Henrique, o lateral deve fechar com o Atlético até o final da atual temporada.

Oriundo da base do Paulista/SP, Eduardo passou por clubes como Guarani, Palmeiras, Vitória/BA, Portuguesa, Ceará e seu último clube o São Bernardo, na qual atuou em 12 oportunidades no Paulistão de 2017.

O Atlético deverá trazer mais um lateral, outro volante, um zagueiro, um meia e um atacante para reforçar o time na Série A.