Atlético comemora overdose de Flamengo

Na gênese do Atlético, as cores e o uniforme foram inspirados no Flamengo, clube tradicional em 1937, quando foi fundado o Dragão. Pois, quis o destino, ou melhor, o sorteio da Copa do Brasil, realizado ontem, colocar o Flamengo como adversário do Atlético nas oitavas de final do torneio em dois jogos: o primeiro, fora, e o último, em Goiânia, no Estádio Serra Dourada. ...