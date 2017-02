Atlético colhe frutos das faltas

Líder do Grupo B, o Atlético tem três vitórias por 1 a 0 no Goianão e bateu dois adversários - Iporá e Vila Nova - valendo-se de gols de faltas. Diante do Iporá, Alípio fez gol no chute colocado, de perna direita. No clássico com o Vila, Wanderson surpreendeu o goleiro Wendell com bola rasteira e com força. Ambos treinam bastante a bola parada. “Das coisas que acontecem dentro de campo, 100% são frutos do treinamento ou da falta de treino. Fico feliz pelo gol de falta”, disse Alípio, após o jogo em Iporá.

Depois, contra o Vila, Wanderson surpreendeu. Bateu rasteiro, no canto em que o goleiro estava. “Havia muita gente na barreira. Percebi que o goleiro não tinha muita visão. O importante é que deu certo”, citou o autor do gol, que treina cobranças de falta sempre que é possível.