Atlético busca informações sobre Walter antes de abrir negociação

Apesar do interesse em ter o atacante Walter após a saída do jogador do Goiás, o Atlético garante não ter aberto negociação, mas já se cerca de informações sobre o assunto. O clube tem procurado técnicos que já comandaram o jogador de 27 anos para obter detalhes de como é o comportamento do atleta no dia a dia.

Walter deixou o Goiás após uma rescisão de contrato acertada com o clube por causa do caso de agressão ao goleiro Matheus durante um treino. O jogador ainda está em Goiânia e chegou a dizer que deve seguir morando na capital por enquanto.

O jogador é caro para os padrões do clube, mas o rubro-negro garante ter condições de levar o jogador. "O Atlético é um clube que tem poder de negociação. Temos algumas limitações, mas temos poder de negociação", garante o diretor de futebol Adson Batista.

Adson Batista, no entanto, garante não ter aberto negociação para ter o jogador. "É um jogador que tenho interesse, mas tem sete times querendo o Watler. Sempre vou ter interesse. Mas falar que estou com negociação pronta, é mentira", disse o dirigente. "A partir do momento que rescindir com o Goiás, posso ver questões pontuais. Jamais vou conversar com um jogador vinculado em outro clube."