Atlético busca atacante que possa permanecer em 2018

Dezesseis dias separam o último confronto do Atlético, contra o Corinthians, em São Paulo, em 26 de agosto, de seu próximo desafio, que ocorrerá no dia 11, contra o Bahia, no Estádio Olímpico. Contra o time paulista, a vitória por 1 a 0 coroou um bom começo de returno para o Dragão, que obteve duas vitórias em três duelos disputados.

Afastado de campo devido à pausa na Série A, o rubro-negro não ficou parado. O clube busca um novo atacante para se acertar na parte ofensiva e abandonar os maus índices que possui no setor. A ideia é encontrar um atleta que atue na área e que esteja no clube no próximo ano.

Time de 2º pior ataque da competição, com 18 gols marcados, à frente apenas do Avaí, que marcou 13, o Atlético perdeu, em julho, Everaldo, que segue na artilharia rubro-negra na elite, com 5 gols. Com a saída de Júnior Viçosa, restaram Niltinho, Walter e Jefferson Nem.