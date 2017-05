Atlético busca a receita para superar o Flamengo

O terceiro dos três jogos que o Atlético realizará no primeiro semestre contra o Flamengo se aproxima e é o mais importante de todos. Nesta quarta-feira, às 21h45, o Dragão buscará, no Estádio Serra Dourada, a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e leva consigo o empate sem gols obtido no Maracanã, na partida de ida das oitavas.Pela frente, a equip...