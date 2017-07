Atlético bate Chape, vence a 1ª fora de casa e ganha ânimo na Série A

A sequência ruim do Atlético acabou, por ora. Depois de nove jogos sem vitória na Série A, o time goiano superou a Chapecoense por 2 a 1, na manhã deste domingo (30), na Arena Condá, em Chapecó. Mesmo sem poder contar com seu principal jogador, o atacante Walter, o Dragão, com gols de Gilvan e Diego Rosa, venceu os donos da casa. Luiz Otávio abriu o placar e viu o time goiano virar o jogo.

Apesar da vitória, o Atlético segue no Z4 e na lanterna da competição, mas dá ânimo para a equipe comandada de forma interina pelo técnico João Paulo Sanches. Agora, com 12 pontos em 17 jogos, o Atlético torce pela derrota do Vitória (que enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão) para se manter próximos dos demais rivais na briga contra o descenso. Esta foi a primeira vitória do Dragão como visitante na Série A.

Já a Chapecoense volta a ser derrotada depois de jogos de invencibilidade. Com 21 pontos, o time de Chapecó se mantém na 11ª colocação na tabela de classificação. A equipe alviverde ainda pode ser ultrapassada por Fluminense, Atlético/MG e Bahia.

O próximo compromisso de Atlético e Chapecoense acontecem próxima semana. Na quarta-feira (2), o Dragão recebe o vice-líder da Série A, o Grêmio, no Olímpico, às 21h45. No mesmo dia, um pouco mais cedo (19h30), a Chapecoense duela na Arena Condá, em Chapecó, com o Bahia.

1º tempo



A máxima do futebol do “quem não faz, toma” foi honrada na Arena Condá durante a primeira etapa do confronto entre Chapecoense e Atlético. Antes da bola rolar o técnico João Paulo Sanches avisou que o Dragão priorizaria a marcação e a posse de bola, o pedido do treinador deu certo e o Atlético dominou a partida durante boa parte do primeiro tempo.



Com maior volume de jogo pelos lados do campo, marcação impecável em sistemas de linhas e atenção às fraquezas do adversário, o Atlético teve diversas oportunidades com Andrigo, Gilvan e Paulinho de abrir o placar em Chapecó.



Aos poucos, no entanto, a Chapecoense conseguiu equilibrar a posse de bola e passou a envolver a marcação atleticana, que passou a apresentar facilidades em ser quebrada. Em uma disputa com a defesa rubro-negra, Apodi conseguiu escanteio para a Chape. Na cobrança, Lucas Marques marcou para o zagueiro Luiz Otávio, que livre, cabeceou para o fundo das redes do goleiro Felipe.



O Atlético dessa forma se tornou o time que a mais rodada sofre gols no Brasileirão, já são nove jogos seguidos. Superando Coritiba (8), Coritiba (8), Fluminense (7), Atlético/MG (6), Vitória (5) e Flamengo (4).



2º tempo



A volta do intervalo parecia replay do primeiro tempo. Acionando principalmente o setor esquerdo de campo, Bruno Pacheco e Niltinho, tentaram de diferentes maneiras criar oportunidades de gols para o Atlético. A melhor delas surgiu logo aos 3 minutos. Após cobrança de falta, Jorginho recebeu livre quase na pequena área. Na hora de chutar o meia pegou mal e a bola saiu por cima da meta de Jandrei.



A resposta da Chape chegou com Apodi. Após bela inversão de jogo, o lateral dominou com estilo e pegou de primeira cruzado. Felipe, no entanto, estava atento a jogada e fez bela defesa para salvar o Dragão.



Só que as estrelas do técnico João Paulo Sanches e do meia Luiz Fernando brilharam mais uma vez. Atento a falta de ofensividade da equipe goiana, o treinador colocou em campo a joia rubro-negro. E não demorou muito para a promessa do Dragão infernizar a zaga da Chapecoense. Primeiro, aos 16 minutos o camisa 19 recebeu livre no campo de ataque. O bandeira, no entanto, marcou impedimento em jogada polêmica.



Depois aos 22 minutos não teve erro. Luiz Fernando levou a melhor sobre a marcação em bela jogada individual pelo lado esquerdo de ataque. O meia rolou para Diego Rosa, que livre, só finalizou para o fundo das redes do goleiro Jandrei.



Na sequência, novamente Luiz Fernando teve a chance de marcar um golaço na Arena Condá. O meia recebeu livre próxima a entrada da área e soltou um torpedo com direção ao gol de Jandrei. A bola desviou e explodiu no travessão do camisa 1 da Chape.



O ímpeto ofensivo do Atlético continuou. Aos 40 minutos a recompensa chegou. Após boa triangulação pela esquerda, com participação de Luiz Fernando, Diego Rosa cruzou na medida para Gilvan mandar de cabeça e virar a partida.



Essa foi a 1ª vitória do Atlético como visitante na Série A. Triunfo que dá ânimo para o time rubro-negro na Série A.

FICHA TÉCNICA

17ª rodada - Série A

Jogo: Chapecoense 1x2 Atlético

Local: Arena Condá (Chapecó)

Árbitro: Marcelo Aparecido (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques e Bruno Salgado (ambos de SP)

Quarto árbitro: Fabio Rogerio (SP)

Chapecoense: Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Fabrício Bruno e Reinaldo; Moisés Ribeiro (Luiz Antônio), Lucas Marques (Penilla), Girotto e Seijas (Lourency); Túlio de Melo e Arthur Caike. Técnico: Vinícius Eutrópio

Atlético: Felipe; André Castro (Jonathan), Roger Carvalho, Gilvan e Bruno Pacheco; Igor, Paulinho ( Silva), Andrigo, Jorginho e Niltinho (Luiz Fernando); Diego Rosa. Técnico: João Paulo Sanches.

Gols: Luiz Otávio, aos 40’ do 1º tempo (Chapecoense), Diego Rosa, aos 22’ e Gilvan, aos 40’ do 2º tempo (Atlético)

Cartões Amarelos: Diego Rosa (Atlético) e Luiz Antônio (Chapecoense)

Público total: 9.744

Renda: R$ 208.285,00