Atlético apresenta contratações para Série A

Com sete contratados para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético inicia uma sequência de apresentações. Nesta terça-feira (2), o Dragão apresentou o volante Igor e o lateral Eduardo foram confirmados como novos jogadores e vestiram pela primeira vez o manto rubro-negro. Igor chega do Ituano (SP), enquanto Eduardo esteve por último no São Bernardo (SP).

O lateral Eduardo destaca sua versatilidade, já que ele pode atuar pelos dois lados do campo. "Tenho essa característica de jogar pelos dois lados desde a minha formação, é um ponto importante no meu futebol. Chego com o intuito de ajudar o clube, feliz em atuar por um grande clube na Série, espero que possamos fazer um ótimo ano para dar alegrias ao torcedor", destacou o jogador.

Igor espera aproveitar o embalo de uma participação no Paulista para se destacar também na elite nacional. "O pensamento é sempre de ajudar e fazer um bom campeonato, principalmente na Série A. Conheço o trabalho do professor (Marcelo Cabo, treinador), o elenco também é de muita qualidade. Venho de um bom Campeonato Paulista e espero manter essa boa fase aqui no Atlético".

Além de Igor e Eduardo, o Dragão já havia apresentado o atacante Walter. O rubro-negro contratou ainda os atacantes Walterson e Everaldo, que chegaram do São Bernardo e Novorizontino, respectivamente, e o volante Marcão, ex-Botafogo-SP, além de André Castro, volante, que veio do Audax (SP).