Atlético anuncia pacote com três reforços para 2017

A diretoria do Atlético anunciou a contratação de três reforços para a próxima temporada. O Dragão acertou com o zagueiro Roger Carvalho, com o lateral esquerdo Wanderson e com o meia-atacante Alípio.

Roger Carvalho, de 30 anos, era reserva no Palmeiras. O experiente defensor já jogou por clubes como Botafogo, Vitória, São Paulo e Figueirense, além dos italianos Bologna e Genoa. Chega para suprir lacuna deixada com as saídas de Lino e Marllon.

Na lateral, Wanderson, de 27 anos, é a aposta rubro-negra. O jogador passou as duas últimas temporadas no futebol sul-coreano e por último defendeu o Jeju United. No Brasil, acumulou passagens no Fortaleza, América-RN e América-MG.

Considerado uma joia do futebol brasileiro pelo Real Madrid, o meia-atacante Alípio foi contratado pelo clube merengue para as categorias de base em 2008. Na ocasião, o garoto foi até comparado com Cristiano Ronaldo.

No entanto, Alípio não vingou no futebol espanhol, rodou por alguns clubes da Europa até voltar ao Brasil. No futebol brasileiro, Alípio jogou pelo América-RN, mas se destacou mais pelo Luverdense-MT na Série B de 2015. Por último estava no Vitória-BA.