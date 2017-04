Atlético analisa venda do jogo contra o Flamengo

O Atlético, que fará ampla uma reformulação no elenco para a disputa da Série A e da Copa do Brasil, a partir de maio, analisará proposta para negociar o mando de campo do jogo contra o Flamengo, em 24 de maio, na volta da Copa do Brasil.

A partida está prevista para Estádio Serra Dourada, porém, antes dela, há outra marcada, com o Flamengo, mas válida pela 2ª rodada da Série A, em Goiânia, no dia 20. Ou seja, há dois jogos marcados, no intervalo de cinco dias, entre Atlético e Flamengo: dias 20 e 24 de maio, em Goiânia.

“Temos propostas. O Roni (ex-jogador, que é empresário e promotor de jogos em outras praças) já nos procurou. A gente vai analisar. Dois jogos, em quatro dias, é muito. Vamos analisar friamente, ver a viabilidade e se podemos negociá-los”, disse o diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista. Ele não quis antecipar se vai renovar o contrato do atacante Júnior Viçosa. Disse que vai negociar com o empresário do atleta.