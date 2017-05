Atlético alça novos voos na Copa do Brasil

O Atlético começa, hoje, a trilhar o caminho de clube de elite nacional. Após ganhar a Série B 2016, o Dragão obteve a vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil. Além do título, entrar numa fase adiantada do torneio eliminatório é bônus conquistado pelo time goiano. Agora, a bola está com o novo time atleticano, que enfrenta o Flamengo no Rio (RJ), às 19h30,...