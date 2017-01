Atlético acerta contratação do atacante Negueba

O atacante Negueba, ex-Flamengo e com passagens por São Paulo, Coritiba e Grêmio, é a nova contratação do Atlético Goianiense para a temporada 2017. O clube rubro-negro fechou a negociação do jogador de 24 anos, que não estava no planos do tricolor gaúcho para um ano que inclui Copa Libertadores.

Campeão da Copa São Paulo em 2011, Negueba foi lançado ao profissional do Flamengo, mas não conseguiu se firmar. Nos anos seguintes, começou a ser emprestado pelo clube carioca.

Passou pelo São Paulo, mas voltou ao rubro-negro carioca. Depois, passou quase duas temporadas no Coritiba, mas deixou o clube paranaense em meados de 2016 para se transferir para o Grêmio.

O Atlético estreia no Campeonato Goiano neste sábado (28), no Estádio Serra Dourada, contra o Vila Nova. A partir está marcada para 16h30.