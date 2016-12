Atlético acerta com 6º reforço para a temporada 2017

O Atlético acertou, nesta quarta-feira (28), a contratação do meia-atacante Willians, que estava no futebol japonês. O jogador, que fez parte do elenco campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, tem 28 anos e é o sexto reforço do Dragão para a temporada 2017.

Willians é formado pelo Vitória e tem passagens por Palmeiras e Bahia. Desde 2015, estava no Matsumoto Yamaga.

Além do meia-atacante, já foram confirmados pelo Atlético o zagueiro Everton, o atacante Diego Rosa, o meia Alípio, o zagueiro Roger Carvalho e o lateral esquerdo Wanderson.