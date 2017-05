Atlético é goleado na volta a Série A

A estreia do Atlético na elite do futebol brasileiro não foi do jeito que a torcida imaginava. Jogando no Couto Pereira, contra o Coritiba, em uma noite cheia de golaços, o Dragão acabou sendo goleado por 4 a 0. Henrique Almeida, Neto Berola e Tomas Bastos duas vezes, marcaram para o Coxa, Walter descontou para o Atlético.

O resultado não foi o que os atleticanos gostariam, mas o time não pode se lamentar já que no próximo final de semana, o rubro-negro já tem outra pedreira. O Dragão recebe o Flamengo, no Serra Dourada, às 19 horas, pela 2ª rodada do Brasileiro Série A.

O Jogo

O primeiro tempo de Coritiba e Atlético começou bastante movimentado. Logo no primeiro minuto, Matheus Galdezani saiu de frente com Kléver, mas finalizou por cima do gol. O Atlético respondeu aos 11 minutos, quando Walter cobrou escanteio na cabeça de Jorginho, que ajeitou para Igor, porém o volante, dentro da pequena área, mandou para fora.

Aos 14 minutos, o Dragão voltou a assustar. Walterson ganhou na entrada da área e bateu colocado, no canto esquerdo de Wilson, que fez grande defesa. Aos 21 minutos, a primeira polêmica do jogo, Kleber dominou dentro da área e tentou um chapéu, porém Ricardo Silva tirou com a mão, mas o árbitro mandou seguir o jogo.

O Coritiba continuou em cima e aos 31 minutos abriu o placar. Neto Berola achou muito bem Henrique Almeia dentro da área, que fez o giro e de bico, mandou entre as pernas de Kléver. Três minutos depois, Neto Berola arriscou de fora da área, a bola pingou no gramado e passou por cima do goleiro Kléver, ampliando para o Coxa.

Aos 36, outra polêmica. Everaldo recebeu dentro da área, driblou o defensor e mandou para o fundo das redes, mas a arbitragem marcou impedimento.

A segunda etapa começou com o Atlético tentando descontar o prejuízo. Logo no primeiro minuto, Walter cobrou falta direto e quase surpreendeu o goleiro Wilson, que tirou com os pés. Mas aos 17 minutos, Walter não perdoou, após cruzamento de Bruno Pacheco, o atacante atleticano só escorou para o fundo das redes.

Quando parecia que o Atlético iria reagir, aos 20 minutos, Tomas Bastos marcou um golaço. O meia bateu falta da entrada da área por cima da barreira e acertou o ângulo do goleiro Kléver. Cinco minutos depois, o golpe de misericórdia, Tomas Bastos bateu outra falta, dessa vez de trivela e novamente a bola foi morrer no fundo das redes. Sem forças, o Atlético não conseguiu reagir. Fim de papo, Coritiba 4, Atlético 1.

Ficha Técnica: Coritiba 4 x 1 Atlético

Local: Couto Pereira, Curitiba

Árbitro: Luiz César de oliveira Magalhães (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Marcione Mardonio da Silva Ribeiro (CE)

Coritiba: Wilson, Dodô, Walisson Maia, Werley, William Matheus; Alan Santos (Jonas), Matheus Galdezani, Anderson (Tomas Bastos); Neto Berola (Getterson), Henrique Almeida, Kleber. Técnico: Pachequinho

Atlético: Kléber, Eduardo, Roger Carvalho, Ricardo Silva, Bruno Pacheco; Marcão, Igor (Andrigo), Jorginho (André Castro); Everaldo, Walterson (Júnior Viçosa), Walter. Técnico: Marcelo Cabo

Público Pagante: 10.631

Renda: R$ 183.330,00