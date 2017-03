Atacante revela ameaça sofrida

Após sofrer com vaias da torcida no último jogo, o atacante Carlos Eduardo voltou a marcar um gol pelo Goiás, o da vitória esmeraldina. Depois do jogo, o atacante revelou que sofreu ameaças de torcedores.“Ameaça não dá para aceitar, como você vai dormir se sua família e você estão sendo ameaçados. Críticas eu até entendo, mas ameaça não cabe no futebol”, frisou Carlos E...