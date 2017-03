Atacante Otacildo é chamado da base e evita vexame do Goiás diante do Anápolis na Serrinha

Boa parte dos torcedores que testemunharam o empate entre Goiás e Anápolis, 1 a 1, ontem, na Serrinha, saiu do estádio tentando esquecer o tropeço esmeraldino em casa. Mas para uma família foi diferente. Com a camisa 18, que até poucos dias era símbolo do atacante Walter, hoje no Atlético, o garoto Otacildo, de apenas 18 anos, foi o nome do Goiás na partida.Prata da casa, o jog...