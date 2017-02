Atacante do Goiás faz leilão beneficente de camisa para ajudar vítimas da Chape

A homenagem do atacante Tiago Luís às vítimas da Chapecoense vai além da tatuagem que fez e que o POPULAR mostrou na edição desta sexta-feira (3). O jogador do Goiás anunciou que fará leilão beneficente com a camisa que usou na Copa Sul-Americana de 2015, a edição histórica de estreia do clube catarinense na competição da qual hoje é campeão.

Tiago Luís chegou à Chapecoense em 2013 e participou da campanha do acesso da Série B à Série A do Brasileiro. Em 2014, a equipe terminou o Brasileiro em 15º lugar e, por isso, foi à Sul-Americana do ano seguinte.

Na Sul-Americana de 2015, a Chape fez campanha boa para um estreante. Passou pela Ponte Preta na 2º fase e superou o Libertad, do Paraguai, nas oitavas de final. Nas quartas, caiu diante do River Plate.

Tiago Luís participou da campanha e depois se transferiu para o América/MG e o Paysandu antes de chegar ao Goiás na atual temporada. Com o clube esmeraldino, o jogador assinou contratou por duas temporadas.

Veja a campanha do leilão beneficente: