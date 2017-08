Atacante deve chegar e goleiro pode sair

Titular do Atlético na Série A, o goleiro Felipe, de 29 anos, teria recebido proposta para se transferir para o futebol português. Pela idade e pelos valores serem interessantes, o jogador poderia trocar a titularidade, no Dragão, para ir jogar em Portugal.

A informação foi repassada por um dirigente do Anápolis, clube com o qual Felipe tem vínculo até o próximo ano - o dirigente do Anápolis pediu para não ter nome divulgado. No Atlético desde a Série B 2016, na qual foi campeão, Felipe já atuou 20 vezes. É um dos líderes do elenco e, apesar de a campanha não ser boa, ele tem destacado em alguns jogos.

Ao mesmo tempo, o Atlético deve fechar o empréstimo de Pedro Henrique, atacante de 20 anos que é do Anápolis e que, recentemente, conquistou o título da Divisão de Acesso pelo Grêmio Anápolis. No primeiro jogo da final, fez um gol sobre a Anapolina, no empate de 1 a 1. No total, Pedro Henrique marcou 8 gols na temporada - 5 gols pelo Anápolis (3 no Estadual e 2 na Série D) mais 3 gol pelo Grêmio Anápolis.

Há duas possibilidades para o empréstimo de Pedro Henrique - até o fim da temporada, sem ônus para o Dragão, ou até o término do Goianão de 2018, com um acerto financeiro entre Atlético e Anápolis com valores não revelados pelas partes. O Dragão ficaria com 20% sobre os direitos econômicos do jogador.