Assim como Aparecidense, Goiás garante classificação à semifinal

Com 4 rodadas de antecedência, duas equipes garantiram matematicamente suas respectivas classificações ao mata-mata do Campeonato Goiano. Aparecidense e Goiás já estão garantidos na segunda fase. E com um feito histórico do Camaleão. Ao vencer, de virada, o Rio Verde por 2 a 1, o time de Aparecida de Goiânia, pela primeira vez, foi uma equipe fora de Goiânia que se tornou o primeiro clube a conquistar a vaga na semifinal.

A vitória do Goiás, por sua vez, teve resquícios de sofrimento. Após estar atrás do placar por duas vezes, o time esmeraldino virou sobre o Crac e triunfou por 3 a 2. Com a vitória, o Goiás chegou aos 21 pontos. Em números de pontos, a dupla Goianésia e Anápolis pode chegar aos mesmos 21 pontos, mas perderia no primeiro critério de desempates: vitórias.

Com 23 pontos e líder geral do campeonato, é a Aparecidense. Assim como o Alviverde, o Camaleão só pode ser ultrapassado por Atlético-GO e Vila Nova, que completam a faixa de classificação. Mantendo a liderança geral, a Aparecidense poderá jogar o segundo jogo do mata-mata no Anníbal Batista de Toledo.

As outras duas vagas devem ficar com Dragão e Tigre, que têm larga vantagem para os concorrentes. Goianésia, Anápolis e Iporá, no entanto, ainda possuem chances matemáticas de conquistar uma vaga entre os semifinalistas.