Artista de rua toca sucesso de Bob Marley e consegue reunir torcedores de time para ajudá-lo; vídeo

Tocando e cantando um sucesso do cantor jamaicano Bob Marley, um artista de rua conseguiu reunir torcedores do Ajax, da Holanda, que seguiam rumo ao estádio Gerland, em Lyon, na França, na última quinta-feira (11) e, de quebra, juntar um bom dinheiro.

A canção "Three Little Birds", de 1977, é um dos cânticos da torcida do clube de Amsterdã. Dedilhando seu violão e usando a capa do instrumento para recolher o dinheiro doado, o músico sentou-se na calçada de uma rua e, cantando o reggae, inflamou os torcedores pouco antes de a bola rolar. Ao final do pequeno show, o artista recebeu muitos aplausos.

Dentro de campo, o Ajax perdeu para o Lyon por 3 a 1, mas ainda assim se classificou para a decisão da Liga Europa, pois venceu o duelo de ida, em casa, por 4 a 1. A final será contra o Manchester United, da Inglaterra, no próximo dia 24 de maio, na Súecia. Será que algum artista de rua sueco vai tentar repetir o show?