Artilheiros no comando em duelo da semifinal

Goiás ou Atlético. Um deles sairá hoje, do Estádio Serra Dourada, como primeiro finalista do Estadual. Protagonistas da maioria das finais do Goianão desde 2006, os rivais jogam em situações distintas a partir de 16 horas. Para o alviverde, o empate garante o direito de ir à final após vencer o Dragão por 2 a 1, na ida. Para o Dragão, o que importa é vencer. Se for por um g...