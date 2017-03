Artilheiro volta ao time para duelo na Copa do Brasil

O atacante Léo Gamalho será a novidade do Goiás na partida contra o Cuiabá, nesta quarta-feira, às 19h30, pela terceira fase da Copa do Brasil. Desfalque da equipe na última rodada do Campeonato Goiano por suspensão, o artilheiro esmeraldino volta a aparecer na formação titular no torneio nacional.

Na manhã desta terça-feira, o técnico Gilson Kleina esboçou o time titular do Goiás com a presença de Léo Gamalho na vaga de Aylon. O restante da equipe é o mesmo que iniciou a partida contra o Goianésia no último sábado.

Desta forma, o Goiás deve ter em campo contra o Cuiabá a seguinte formação: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, Everton Sena e Patrick; Victor Bolt, Léo Sena e Juan; Carlos Eduardo, Léo Gamalho e Tiago Luís.

Nesta terceira fase da Copa do Brasil, a vaga será decidida em jogos de ida e volta, diferente do que aconteceu nas duas últimas fases da competição. O jogo da volta está marcado para quinta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá.