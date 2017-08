Argel testa esquema tático defensivo no Goiás

Em busca da formação ideal, o técnico Argel Fucks esboçou o time titular para enfrentar o Figueirense, sábado, às 19 horas, fora de casa. O treinador voltou a adotar um esquema com três volantes.

Na linha defensiva, Alex Alves e Carlinhos voltam após cumprir suspensão automática. Na lateral direita, o volante Pedro Bambu jogará improvisado.

No meio de campo, o time esmeraldino deve ter a marcação reforçada. O volante Ramires forma trinca de volantes com Victor Bolt, que volta de suspensão, e Willians. O meia Andrezinho completa o setor.

No ataque, sem Léo Gamalho, a opção de Argel Fucks foi Gustavo ao lado de Carlos Eduardo. Com isso, a provável escalação é: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, David Duarte, Alex Alves e Carlinhos; Willians, Victor Bolt, Ramires e Andrezinho; Carlos Eduardo e Gustavo.

No início do treino, o zagueiro Bruno Aguiar levou a pior em dividida com Gustavo e precisou sair carregado de campo. O jogador sentia muitas dores no joelho direito e foi atendido rapidamente.