Argel Fucks liga o alerta do Goiás na Série B

As duas derrotas seguidas, sobretudo a de sexta-feira para o Oeste, faz o Goiás ligar o alerta e se mexer. O técnico Argel Fucks ainda busca a melhor formação para o time titular e não descarta uma mudança tática. O treinador avaliou o elenco nas duas semanas de trabalho e espera por reforços pontuais. Mas, para isso, o elenco deverá sofrer redução de tamanho.

Com um elenco inchado, o treinador esmeraldino deu oportunidades para alguns jogadores que não vinham sendo aproveitados e afirmou que isso ainda deve ocorrer. Recentemente, a diretoria contratou o atacante Nathan, que veio do Paraná. O técnico avalia que jogadores ainda chegarão.

“Estamos conversando com a diretoria, vendo o que precisamos melhorar e o tipo de jogador que vamos trazer. O mais importante é que tem um treinador que dá oportunidade para todos jogarem. Estamos avaliando as carências, acredito que vão chegar uma ou duas peças, mas, para isso, teremos de ajustar o elenco”, explicou.

“Vamos ter de liberar alguém, não inchar tanto o grupo, pois já está inchado. Quando o grupo de trabalho não dá a resposta que queremos, temos de trocar, de buscar, ir no mercado ver o que tem de interessante para dar qualidade à equipe”, completou Argel Fucks.

Na sua primeira partida no comando do Goiás, contra o Ceará, Argel Fucks escalou o time com três volantes. Já no intervalo, mudou a formação tática para três atacantes e manteve nos jogos seguintes. No entanto, o treinador disse que pode mudar isso. “Não me apego a um sistema tático, podemos jogar com um sistema diferente. A grande verdade é que não tive muito tempo para trabalhar ainda”, salientou. O técnico terá uma semana para treinar a equipe, que, no sábado, às 19 horas, joga contra o Figueirense, fora.