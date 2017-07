Argel Fucks elogia poder de assimilação da equipe

Os primeiros dias de Argel Fucks como técnico do Goiás foram de muita correria. Apresentação ao grupo, treino, viagem para Fortaleza, vitória e viagem de volta. Além de uma folga. Depois disso, o treinador teve uma semana aberta para preparar a equipe para o duelo contra o CRB-AL e elogiou o poder de assimilação que os jogadores tiveram de seus métodos de trabalho.

O novo treinador esmeraldino gosta de trabalhar com muita intensidade. Os treinos duram cerca de uma hora e meia, mas com ritmo acelerado. Tão acelerado como o técnico, que não para em campo e está sempre perto dos jogadores passando instruções, gesticulando e conversando. Cobra e elogia.

A forma elétrica de Argel Fucks chamou atenção dos jogadores. O técnico foi elogiado pela postura no dia do jogo. À beira do campo, Argel gesticula muito e "joga com o time". O treinador disse que, sem dúvidas, o Goiás precisa melhorar em muitos aspectos e que essa busca pela excelência é algo natural no futebol. Para atingir essa evolução, a conexão entre a ideia do técnico e a absorção do elenco tem de ser a melhor possível.

"No futebol você precisa melhorar sempre, em todos os aspectos. O ponto positivo foi a maneira como os atletas assimilaram muito rápido nossa forma de trabalhar. Tem uma vantagem por eu ter trabalhado com alguns jogadores desse elenco e um passa para o outro. Eles assimilaram rapidamente. Já deu para ver contra o Ceará um time com postura diferente", salientou.

Argel Fucks também pontuou que além da competitividade, o time foi organizado e teve bom posicionamento. Para ele, só determinação e garra não são elementos suficientes para conquistar vitórias. "Estou satisfeito para um início de trabalho, mas precisamos melhorar muito e temos um longo caminho a ser percorrido", salientou.

A provável escalação do Goiás para enfrentar o CRB-AL, sábado, às 16h30, é a seguinte: Marcelo Rangel; Tony, Fábio Sanches, Alex Alves e Carlinhos; Pedro Bambu, Elyeser e Andrezinho; Carlos Eduardo, Léo Gamalho e Júnior Viçosa.