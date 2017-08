Argel Fucks elogia Estádio Olímpico e lamenta ausência de torcida

O Goiás está de casa nova na Série B do Campeonato Brasileiro. Contra o América-MG, nesta sexta-feira (18), o time esmeraldino vai mandar a partida no Estádio Olímpico e deve adotar a praça como local dos seus jogos no restante da competição. O treinador esmeraldino elogiou muito a nova casa, mas ainda lamenta a ausência do torcedor.

A partida contra o Coelho será a quarta do Goiás como mandante com portões fechados. Punido em cinco jogos após episódio de briga no clássico contra o Vila Nova, o Goiás só voltará a jogar com seu torcedor nas arquibancadas em setembro. No comando do Goiás há cinco jogos, Argel Fucks ainda não sentiu o apoio da torcida de perto.

"Nosso torcedor faz uma falta danada, até para o adversário e a arbitragem sentirem a pressão da nossa torcida", frisou o treinador.

Argel participou ativamente na decisão de mudar o local dos jogos do Goiás do Serra Dourada para o Olímpico. Nesta quinta-feira, o time esmeraldino treinou no estádio localizado no centro de Goiânia e o treinador não poupou elogios.

"É um estádio muito bonito, muito confortável, aconchegante e está a nível europeu. Parabéns para quem construiu. Valoriza o espetáculo", exaltou.

O técnico confirmou a escalação do Goiás para enfrentar o América-MG com apenas uma novidade na zaga. Matheus Ferraz ganha a vaga de David Duarte. A provável escalação tem: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos; Willians, Victor Bolt, Ramires e Andrezinho; Carlos Eduardo e Gustavo.

Com 24 pontos, o Goiás é apenas o 15º colocado na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O América-MG, adversário do time esmeraldino na 21ª rodada, lidera a competição com 39 pontos.