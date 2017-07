Argel elogia postura do Goiás e diz que o grupo vai dizer se reforços serão necessários

Nas palavras do técnico Argel Fucks, futebol apresentado pelo Goiás na goleada sobre o CRB “convenceu” a todos que assistiram a partida. Segundo o treinador esmeraldino, o time alviverde soube superar uma equipe bem postada em campo, o que enaltece a vitória do clube goiano.

“O CRB é uma equipe bem armada, experiente e rodada. De modo geral nosso time se comportou bem. Não sentamos em cima do resultado e buscamos (depois de abrir 2 a 0) o 3º e 4º gol. Ganhamos e convencemos, em momento algum desmotivamos durante a partida”, frisou o treinador.

Argel fez questão de rasgar elogios ao goleiro Marcelo Rangel, que defendeu mais um pênalti na temporada. “É um fenômeno. É um trabalho muito bem feito pelo preparador de goleiros e do próprio Marcelo. Estamos bem servidos de goleiros”, diz.

Apesar da goleada, o Goiás não pôde contar com sua principal força: o torcedor. Cumprindo pena imposta pelo STJD, o time alviverde jogou sua segunda de cinco partidas com o Serra Dourada vazio. “Gostaria de sempre jogar com o estádio cheio de torcedores. O profissional do futebol gosta desse ambiente e eu sei que o esmeraldina joga em prol do clube. Quando voltarmos a jogar com o torcedor a motivação será ainda maior”, prevê Argel Fucks.

O treinador do Goiás fez questão de pontuar que ainda é cedo para citar nomes para eventuais reforços. “Foram apenas dois jogos, é pouco tempo para avaliar o que precisamos. Não vamos inchar o grupo. Quem vai dizer se falta ou não reforços é o grupo. Até o momento estou satisfeito com a entrega e exibição dos jogadores. internamente vamos fazer nossas avalição, com calma tranquilidade. Nomes que forem citados na imprensa serão meras especulações”, avisou o técnico do Goiás.