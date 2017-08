Apresentador tem aneurisma ao vivo e vai parar na UTI no Mato Grosso; assista

O apresentador Jorge Zortea, conhecido como Zico, de 55 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde, no Norte do Mato Grosso, após passar mal ao vivo durante o programa "Record nos Esportes", da TV Conquista, afiliada da Record TV.

O caso aconteceu no último sábado (26). Jorge Zortea iniciava um debate sobre a partida entre Luverdense e Londrina, pelo Brasileirão Série B, quando afirmou sentir um mal-estar. "Quero dizer que não estou bem, estou bastante tonto", disse (confira no vídeo abaixo). Assim que a imagem foi cortada para um comentarista da atração, o apresentador desmaiou e foi amparado por um colega, que não o deixou cair no chão. Os bombeiros da emissora foram acionados, forneceram os primeiros socorros e encaminharam Jorge para a unidade hospitalar.

Segundo o portal Torcedores.com, a esposa de Jorge, Solange Zortea, confirmou que o apresentador teve um aneurisma no baço, foi submetido a uma cirurgia de emergência e tem seu estado de saúde considerado estável.

Gaúcho, Jorge Zortea é empresário e fundador da TV Conquista. Em fase de recuperação, não há previsão de alta para o apresentador. De acordo com seus familiares, seu retorno à televisão será apenas em novembro.