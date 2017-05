Apresentada, dupla de ataque promete "entrega" no Dragão

A semana tem sido de apresentações de novos jogadores no Atlético. Os atacantes Walterson, de 22 anos, e Everaldo, de 25 anos, chegaram e já estão prontos para a primeira partida do Dragão, em nível nacional, no dia 10 (quarta-feira), no Rio. O Atlético enfrenta o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta quinta-feira (4), deve ser a vez de o clube apresentar o volante Marcão.

"Sou atacante. Posso jogar em duas funções, como centroavante ou até aberto, pelos lados", disse Everaldo, que é gaúcho e foi batizado com o nome em homenagem ao lateral esquerdo Everaldo, campeão do Mundial de 1970 pela seleção brasileira e que atuava no Grêmio. Everaldo, o atacante do Dragão, iniciou a carreira no Esportivo (RS) aos 16 anos e, depois, chegou à base do Grêmio.

Foi emprestado e, em 2013, teve destaque no CSA (AL) como artilheiro do Campeonato Alagoano. Fez 13 gols e voltou ao Grêmio. Já disputou a Série A pelo Figueirense. "O que posso dizer é que disputar uma Série A é muito bom. São jogos bons e difíceis", disse Everaldo.

Walterson, jogador de velocidade, veio do São Bernardo (SP). Chegou para ser opção pelos lados, para receber lançamentos de Walter. Eles já estão razoavelmente entrosados. "O Walter é um grande jogador. Nós estamos tentando acertar", garantiu o atacante, que chegou a atuar no Santos, mas sem permanecer porque os clubes, Santos e São Bernardo, não entraram em acordo financeiro na negociação.