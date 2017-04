Apostas de Harlei Menezes deixam o Goiás

Apostas do ex-diretor de futebol do Goiás, Harlei Menezes, o meia Mael e o atacante Medina deixaram o clube nesta segunda-feira (10). Eles tinham contrato até o final do Goianão e acertaram suas saídas, após não conseguirem ganhar espaço na equipe.

Ambos vieram do interior de São Paulo. Mael, de 25 anos, não chegou a disputar nenhum jogo pelo clube - ele este no banco de reservas em duas ocasiões. Já Medina, de 24 anos, entrou no decorrer de quatro partidas, totalizando 51 minutos de atuação pelo alviverde, sem nenhum gol marcado.

Enquanto dois foram liberados, outros dois atletas chegaram para o clube. O atacante Michael (ex-Goianésia) e o lateral direito Tony (ex-Mirassol/SP) chegaram. Eles estão passando por exames médicos e, se aprovados, assinarão contrato com o alviverde.