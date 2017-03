Apoio ou pressão? Vila Nova volta ao OBA

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Vila agora se volta exclusivamente ao Campeonato Goiano. Após disputar os primeiros jogos em casa no Serra Dourada, hoje, às 16 horas, o colorado retorna ao seu estádio, o Onésio Brasileiro Alvarenga, para enfrentar o indigesto Rio Verde, que, no 1º turno, complicou a vida do Tigre no - empate por 3 a 3 no Sudoeste goiano.

O jogo contra o Rio Verde marca o reencontro do torcedor colorado com o OBA após quatro meses. A última vez que o time atuou por lá foi em novembro, pela Série B, no empate por 2 a 2 com o Paysandu. Por expectativa de público grande, a diretoria decidiu mandar os jogos iniciais no Serra Dourada. Mas, sem muito retorno e média de 4.813 pagantes em três jogos (contra Anápolis, Goianésia e Atlético), optou por retornar.

No ano passado, alguns jogadores reclamaram do OBA. Agora, os atletas têm pensamento diferente porque eles sabem da pressão que a torcida exerce sobre o adversário. “Estamos ansiosos para jogar no OBA porque qualquer um percebe a força que a torcida passa para a gente. Ali, perto os torcedores serão mais que um 12º jogador. Qualquer um que pisar lá dentro vai tremer”, destacou o volante PH.

O volante Fagner também destacou a importância de voltar ao estádio. “Representa jogar mais perto do nosso torcedor. Sabemos que eles ficam mais perto do campo e fazem um caldeirão. Mas, se não estivermos bem na partida, essa pressão será contra nós”, ressaltou o jogador.

O Vila Nova, vice-líder do Grupo A do Goianão com 14 pontos, terá de lidar com números não tão favoráveis jogando em seu estádio. Na temporada passada, o time teve aproveitamento de apenas 46 % atuando no OBA. Em cinco partidas oficiais, a equipe venceu duas, perdeu outras duas e empatou uma vez.

No Vila, o zagueiro Alemão perde a posição para PH, que cumpriu suspensão contra o Vasco. O meia Hiroshi também deve retornar ao time titular.