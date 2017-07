Apito polêmico é alvo de críticas de Carille: "O erro de hoje não dá"

Um erro de arbitragem, a trave e uma defesa salvadora de Diego Alves, que estreou pelo rubro-negro, garantiram, ontem, o empate por 1 a 1, entre Corinthians e Flamengo, na Arena Corinthians, em jogo de tirar o fôlego válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O apito foi o tema que mais rendeu polêmica, já que o Timão teve um gol de Jô mal anulado.

Era de se esperar que o erro rendesse críticas contundentes. No lance em que foi marcado o impedimento, Jô tinha mais de três metros de condição para receber a bola. O técnico Fábio Carille classificou a atitude da arbitragem como “vergonha”.

“Não gosto de falar muito de arbitragem, mas tem erros e erros. O de hoje não pode acontecer em um jogo desse tamanho. Fiz questão de ver no intervalo. Se fala tanto de investir em tecnologia, tem de preparar melhor esses profissionais. O erro de hoje não dá. Um jogo desse tamanho, desse jeito, não dá”, disparou o treinador, que chegou ao 32º jogo de invencibilidade com o time alvinegro.

Do lado flamenguista, Zé Ricardo evitou comentar o erro. “Ainda não vi os lances da partida, só pelos comentários. Quando o Flamengo foi prejudicado, também não falei de arbitragem. Vejo que muitas equipes acabam sendo favorecidas ou prejudicadas. Se foi erro ou não, não apaga nossa partida, nosso jogo. Aqui, acho que poucas equipes vão ter predomínio do jogo como o Flamengo fez. Isso que nos dá alegria para continuarmos firmes”, afirmou.

Quando a partida ainda estava 0 a 0, Jô recebeu de Maycon em posição legal, mas o assistente apontou impedimento inexistente aos 12 minutos. Mas, aos 21, Jô tratou de tentar mais uma vez e abriu o placar. No segundo tempo, o zagueiro Réver empatou em um belíssimo gol de voleio, aos 26 da segunda etapa. Até o fim do jogo, o rubro-negro perdeu chance e viu o Corinthians quase marcar gol contra, que parou no travessão.

O Corinthians volta a jogar na quarta-feira, às 21 horas, contra o Atlético/MG, no Independência, em Belo Horizonte. Já o Flamengo vai reencontrar o Santos, equipe que acabou de eliminar na Copa do Brasil, também na quarta-feira, às 21h45, no Pacaembu, em outro duelo válido pela 18ª rodada do Brasileiro.