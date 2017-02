Apesar de regularizado, Negueba só estreia na rodada seguinte

O atacante Negueba está regularizado e já pode atuar pelo Atlético. No entanto, o jogador só fará sua estreia pelo clube rubro-negro na 5ª rodada, que fecha o 1º turno, contra o Itumbiara, na segunda-feira (13), no Estádio Olímpico.

O jogador, que chegou ao Atlético há dez dias, até poderia estreia nesta quarta-feira, contra o Crac. O nome do atacante, revelado pelo Flamengo e que tem passagens pelo São Paulo e pelo Coritiba, consta do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Só que o Atlético prefere esperar. O jogador ainda está fazendo trabalho de condicionamento físico antes de atuar.

O Atlético enfrenta o Crac nesta quarta-feira, às 21h45, no Estádio Olímpico. O rubro-negro é líder do Grupo B do Goianão, com 4 pontos.